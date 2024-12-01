Майку Тайсону давали $25 млн за третий бой с Холифилдом. Известен ответ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд и Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон получал предложение о проведении поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом.

В 2021 году менеджер Холифилда Крис Лоуренс выступил с предложением к Тайсону о проведении поединка. Майку обещали гонорар в размере 25 миллионов долларов. Однако Тайсон отказался от этого поединка, а через три года согласился провести бой с Джейком Полом за 20 млн, где проиграл единогласным решением судей.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.

Ранее Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола.

sport.ua