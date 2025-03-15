Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой

Talksport. Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, кто для Ломы может стать лучшим соперником

«Является ли Дэвис лучшим боксером в легком весе, если не учитывать Ломаченко? Да. Вообще Дэвис сейчас является лучшим соперником для Василия», – сказал Климас.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

Бой Ломаченко – Дэвис мог состояться еще в 2024 году, однако Василий отказался выходить на ринг против американца из-за травмы.

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