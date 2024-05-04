На россии призвали сорвать поединок с участием украинца Гвоздика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Некто Алексей Тищенко, имеющий регалии олимпийского чемпиона, заявил, что можно решить проблему поиска соперника для Дмитрия Бивола, у которого сорвался поединок с Артуром Бетербиевым.

Он уверен, что в ринг против Бивола может выйти кто-то из пары Александр Гвоздик – Дэвид Бенавидес, которая должна выяснить отношения между собой 22 июня.

«У Бенавидеса бой с Гвоздиком. А вообще, можно любого из первой пятерки рейтинга. Либо дернуть кого-нибудь из пары Бенавидеса и Гвоздика. В теории организаторы могут это сделать. Но нужно договариваться, платить отступные. Наверное, это выход. Ждать их – это долго. Диме нужен бой в июне. Бой с Бенавидесом? Очень интересный. Это выход из ситуации и по именам, и по зрелищности», – заявил Тищенко в комментарии росСМИ.

Ранее Александр Гвоздик подтвердил, когда в очередной раз выйдет в ринг.

sport.ua