Нанес более 800 ударов. Богачук значительно перестрелял Мендосу

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В Лас-Вегасе в ночь на 31 марта украинец Сергей Богачук (23–1, 23 КО) по очкам одолел Брайана Мендосу из США (22–3, 16 KO).

Украинский боксер завоевал временный титул по версии WBC в первом среднем весе.

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Опубликованная статистика ударов от Compubox говорит о том, что Богачук значительно перестрелял Мендосу.

Суммарно Богачук нанес 822 удара, из них цели достигли 319 (38.8%). Мендоса за бой ударил 507 раз, в цель попало 168 (33.1%).

По джебам также перевес у украинца: из 351 джеба Сергей донес до цели 94 (26.8%), Мендоса попал 49 раз из 211 ударов (23.2%)

Если рассматривать мощные удары (более сильной рукой), то Сергей точно выполнил 225 из 471 ударов правой (47.8%), а американец попал 119 из 296 силовых ударов (40.2%).

Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC

Статистика ударов. Сергей Богачук (Украина) – Брайан Мендоса (США) – UD 12

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