Официально: непобедимый Дэвис проведет бой с обладателем титула WBA

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Один из лучших боксеров мира – чемпион по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) Джервонта Дэвис (30–0, 28 КО) проведет бой 1 марта 2025 года. Соперником станет его соотечественник – обладатель пояса WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) Ламонт Роуч (25–1–1, 10 КО).

Поединок станет главным событием шоу Premier Boxing Champions, которое пройдет на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Изначально бой Дэвиса и Роуча был запланирован на 14 декабря 2024 года, однако был перенесен из-за проблем с организацией. Пресс-конференция боксеров состоится 3 декабря.

Джервонта Дэвис провел один бой в этом году – 15 июня нокаутировал в восьмом раунде соотечественника Фрэнка Мартина. Ламонт Роуч также дрался в 2024 году один раз – в июне одолел ирландца Фергала Маккрори (ТКО 8).

sport.ua