«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Известный в прошлом боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете. Де Ла Хойя выделил чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда.

«Я люблю Кроуфорда, потому что он, лучший боксер в мире независимо от весовой категории. Его стиль нравится болельщикам. Он потрясающий боксер, непобедимый. Он поднялся на одну весовую категорию и встретился с парнем, который был очень жестким. Иногда ты будешь выглядеть не так хорошо, как в своих предыдущих боях. Это нормально. Это процесс обучения. Он должен зарекомендовать себя в весе первом среднем весе», – сказал Де Ла Хойя.

Ранее Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера.

sport.ua