Полесье или Шахтер? Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик дал комментарий перед полуфинальным матчем «Полесье» – «Шахтер» в рамках Кубка Украины. Действующий боксер ждет интересное противостояние и победу житомирского клуба.

«Мне кажется, «Шахтеру» «Полесье» уже снится. Но «Шахтер» это очень сильная команда, и то, что мы их победили три раза, ничего не говорит. Надо побеждать, надо выходить хорошо, с хорошим настроением, с победным, и играть очень хорошо. Еще раз повторю: «Шахтер» – очень сильная команда», – сказал Усик.

Напомним, что игра состоится на «Центральном стадионе» в Житомире. Начало в 18:00 по киевскому времени.

В Житомире на игре с Шахтером ожидается аншлаг

sport.ua