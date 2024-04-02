Секс-символ бокса стала на защиту Макгрегора от троллей в соцсетях

@EbanieBridges

Экс-чемпионка IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес (9-2, 4 КО) продолжает защищать свою дружбу с Конором Макгрегором от троллей в социальных сетях.

«Трудно не любить вас, Эбани, ваши достижения фантастические. Но, к сожалению, ваша связь с Макгрегором никак не повышает ваш статус. Он – позорник», – написал один из фанатов под видео с интервью Бриджес.

Эбани выступила в защиту Макгрегора с опровержением: «Вы ведь не знаете Конора лично? Вы судите о нем только по тому, что он показывает в Интернете… точно так же, как и все те люди, которые негативно судят обо мне, не зная меня. Не стоит так быстро судить людей. Он очень умный и успешный, он знает, что делает, и он далеко не позорник.

Но это нормально, что он вам не по вкусу, нельзя угодить всем, тогда не смотрите его и не уделяйте ему внимания. Но не говорите, что он ничего не делает для моего статуса, потому что это смущает, потому что я могу сказать вам, что он делает для него очень много. Он хороший человек, поддерживающий меня. Посмотрите, скольких бойцов он спонсирует, как много он отдает бойцовскому спорту. А фанаты боев сидят здесь и ненавидят».

Впервые Бриджес и Макгрегор встретились в мае 2023 года, а спустя несколько месяцев снова были замечены на поединке Энтони Джошуа с Робертом Хелениусом. С тех пор Бриджес подписала спонсорский контракт с пивной компанией Макгрегора Forged Irish Stout, и они вместе веселились в его популярном пабе в Дублине.

Макгрегор должен вернуться после трехлетнего перерыва, связанного с травмой, в поединке с Майклом Чендлером этим летом, и фанаты ММА ждут, когда Дана Уайт подтвердит официальную дату его ответного боя.

sport.ua