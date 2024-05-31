Сергей БОГАЧУК: «Беринчик – Ломаченко? Кому этот поединок интересен?»

Сергей Богачук

Сергей Богачук, временный чемпион мира в первом среднем дивизионе по версии WBC, оценил вероятность боя между украинскими боксерами Денисом Беринчиком и Василием Ломаченко.

– Какова вероятность, что поединок Ломаченко – Беринчик организуют?

– Я не думаю, что организуют. Там есть еще куча боксеров, с которыми им будут устраивать бои. Кому этот поединок интересен здесь, в США? Бои надо раскручивать, чтобы на них зарабатывать. Ломаченко здесь знают и им интересно с Джервонтой, например, сделать его бой. Это денежный поединок, а организовать бой двух украинцев в Америке… Им интересно, чтобы на бои приходили люди. На Ломаченко они приходят, а вот бой Ломаченко – Беринчик придется очень сильно раскручивать, только так.

– Когда боксеры могут встретиться в ринге?

– Не думаю, что они встретятся все же.

– Насколько этот бой будет важным для каждого из боксеров?

– Думаю, что для Беринчика этот бой будет более важным, чтобы показать себя, проявить с Ломаченко лучшие качества.

Ранее вероятность организации боя между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком оценил Владислав Сиренко.

sport.ua