Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Американский тренер Роберт Гарсия поделился мыслями о вероятном поединке между обладателем чемпионских поясов IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и действующим чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).

«5-6 лет назад я бы сразу выбрал Ломаченко. Теперь может быть очень сложно. Я должен предпочесть Джервонту, учитывая возраст Ломаченко и габариты. Но у Ломаченко есть отличные навыки. Ломаченко – боксер, у которого нет страха, он будет в прекрасной форме.

Если Ломаченко сразится грамотно, если будет знать, как выиграть несколько первых раундов, а потом правильно проведет остальные раунды, то есть шанс.

Ломаченко – очень умный парень, но я думаю, что мощь Дэвиса окажется ему не по зубам», – заявил Роберт Гарсия.

Как известно, 15 июня Джервонта Дэвис одержал победу нокаутом в 8-м раунде над Фрэнком Мартином.

Ломаченко завоевал чемпионские пояса IBF и IBO 12 мая, выиграв в Австралии нокаутом у Джорджа Камбососа.

sport.ua