Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Виталий Кличко вспомнил поражение своего брата Владимира в титульном бою с Энтони Джошуа, который состоялся в 2017 году на стадионе Уэмбли. Тогда ЭйДжей сумел победить Кличко-младшего техническим нокаутом в 11 раунде.

«История не любит, когда говорят если. Джошуа – великолепный боксер. Бокс – это стратегия, психологическая игра, физическая подготовка, в этом Энтони был лучше брата. Владимир совершил несколько ошибок в этом бою, чем Джошуа воспользовался. Это был захватывающий поединок для всего боксерского сообщества. Поединок, в котором Джошуа был сильнее Владимира», – сказал Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко рассказал, за кого будет болеть в мегафайте Джошуа – Дюбуа.

sport.ua