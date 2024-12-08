У украинского боксера сменился соперник в андеркарде боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх в социальных сетях обнародовал обновленный список поединков в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Турки сообщил, что боксер из Узбекистана Исраил Мадримов (10–1–1, 7 КО) снялся с боя против украинца Сергея Богачука (24–2, 23 KO).

Причиной отказа Мадримова от боя стал острый бронхит. Интересно, что Исраилу назначили бой на 22 февраля против Вирджила Ортиса и теперь он будет готовиться именно к нему.

Богачук в андеркарде Усик – Фьюри встретится с британцем Ишмаэлем Дэвисом (13–0, 6 КО).

Большое шоу бокса, главным поединком которого будет бой между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua