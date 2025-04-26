Уайлдер снова возвращается. Нового соперника он обязан побеждать

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

27 апреля в США состоится очередное возвращение бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (43–4–1, 42 КО). После долгого периода неудач и поражений Деонтей выходит на оппонента, которого обязан побеждать.

А если нет, то разговоры и вопросы о продолжении карьеры можно официально закрывать.

Уайлдер давно проигрывает больше, чем побеждает. Однако никак не воспринимает реальность

Деонтей Уайлдер не побеждал с 2022 года. Однако и до того американец шел на серии из поражений: дважды уступил Тайсону Фьюри в 2020 и 2021 годах.

Этот период можно разбить на несколько этапов. На первом Уайлдер вышел на реванш против Тайсона Фьюри в статусе человека, который его едва не нокаутировал. В 12-м раунде первой встречи британец прошел по грани, но поднялся, добыв ничью.

Второй и третий поединки не сложились для американца. Во втором противостоянии Фьюри разрушил оппонента, побив его без шансов. Уайлдер падал, вставал, страдал. Ушел с ринга после досрочного поражения и с перебитой барабанной перепонкой.

Третий бой мог сложиться лучше. Фьюри посредственно готовился, у него были проблемы в семье и новорожденный ребенок, который после рождения в течение длительного времени находился в больнице, где был и сам британец. Однако Тайсон победил и там. Падал и он, но Уайлдер падал дважды.

Второй этап – возвращение. С ним долго не складывалось. Уайлдер отдыхал, успокаивался, пытался понять, чего же он хочет дальше. Понял, организовал бой – против Роберта Хелениуса.

Как раз хороший оппонент. В меру жесткий, но в то же время очень открытый под все атакующие мотивы оппонента. Чем и воспользовался Деонтей: уложил соперника в нокаут сразу же – в 1-м раунде.

Отчасти Деонтей очень поверил в свою силу и пошел дальше. Разговоры о его поединке против Энтони Джошуа снова активизировались. Это казалось хорошим решением, пока Фьюри и Усик решали, кто из них сильнее.

Фактически боксерам следовало сделать только одно – победить. Они провели поединки в рамках одного вечера. Джошуа разбил Отто Валлина, а вот Деонтей проиграл Джозефу Паркеру. Проиграл по сути, мало бил, да еще и едва в нокдауне не побывал.

Противостояние с Джошуа разрушилось, но еще жило воспоминаниями о том, что Уайлдер всегда может ударить. Поэтому ему нужно было громкое возвращение. Однако Чжан Чжилей имел на это свое мнение. Китаец нокаутировал американца и окончательно похоронил идею мегафайта Джошуа – Уайлдер. Так закончился третий этап возвращения.

Все, что будет делать сейчас Деонтей, – доказывать себе, что может. Потому что вот эти предыдущие поражения не могли не поколебать его уверенности в себе. Он почти не бил Джозефа Паркера и не мог попасть по Чжану Чжилею. Хотя китаец отмечал, что удары американца, когда заходили, ощущались очень и очень болезненными. Однако, возможно, вера в себя пошатнулась еще тогда, когда Фьюри деклассировал соперника в реванше.

Однако нынешний оппонент подобран хорошо. Это даже не Роберт Хелениус, а хуже. Финский спортсмен имел габариты, опыт, силу удара. Американец Тайрел Энтони Герндон – просто боксер. Не габаритный. Рост, как у Усика – 191 см. Не самые длинные руки. Не самый техничный или умный. Просто сильный человек, который научился боксировать настолько, насколько позволили обстоятельства.

Самый громкий оппонент Герндона – Ричард Торрес. Американский проспект уничтожил соперника. Терроризировал атаками со старта, заставлял отворачиваться и прятаться. В результате – нокаутировал во 2-м раунде.

Дополнительный факт: четыре из пяти поражений Тайрела были досрочными. Еще один бонусом: ни разу среди этих поражений американец не добрался дальше 2-го раунда. Когда соперник действительно сильнее, Герндон проигрывает быстро.

Для Уайлдера это хорошие новости. Ему нужен кто-то такой. Не очень подвижный, но физически сильный. Чтобы падение выглядело красиво, но в ответ не летело очень жестко.

Кто фаворит?

Сложно найти букмекера, который давал бы этот поединок. Однако в целом понятно, что Деонтей – явный фаворит. Он проиграет только, если уже совсем испортился. Герндон – не соперник Уайлдеру. Даже нынешнему после поражений и неудач. Просто это разные уровни. Как бы ни было принято критиковать американца за технику или еще что-то, стоит признать: как профессионал он хороший боксер. На пике это сложный оппонент, который умеет не ломаться под давлением и доносить сверхтяжелые удары.

Однако даже не на пике он ощутимо лучше этого соперника. И этот бой нужен просто для того, чтобы понять, на каком он свете. Потому что поражение от такого оппонента – это крест. Тогда стоит просто завершать карьеру, заниматься семьей и другими своими делами.

Победа же может продолжить карьеру американца. Вопрос только: для чего? Действующих чемпионов он не потянет. Встреча с Джошуа сейчас не актуальна: Энтони интересуют титулы, от которых американец ну очень далек.

Нужны денежные поединки, но там – огромный риск. И, если Уайлдер не вернет себе уверенности в действиях и ударах, делать ему там нечего. Деонтей точно все еще может ударить и положить любого. Однако находится на пенсионной границе, где следует вовремя остановиться. Иначе последствия могут быть слишком плохими.

sport.ua