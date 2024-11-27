Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис и Александр Усик

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Тренировочный лагерь Александра Усика посетил один из лучших супертяжей в истории британец Леннокс Льюис.

Леннокс Льюис провел свой последний бой в 2003 году, победив в скандальном поединке Виталия Кличко.

18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

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