«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?

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21 декабря в ринге сойдутся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри. Накануне боя издание Boxingnews24 назвало несколько причин, из-за которых реванш закончится также, как и первый поединок (победой украинца):

«Несколько лет назад Фьюри имел меньший вес и мог лучше двигаться в ринге. С тех пор прошло много времени и можно с уверенностью заявить, что британец больше никогда не вернется к той форме, которая у него была ранее. Сообщается, что команда Тайсона решила удивить украинца – Фьюри планирует выйти в ринг намного тяжелее, чем был в первом поединке. Это огромная ошибка.

Усик не дурак и имеет невероятную скорость, поэтому не позволит огромному сопернику поймать себя в ринге. Фьюри воспользовался своими габаритами в поединках с Кличко и Уайлдером, однако надеяться, что этот трюк сработает с Александром – слишком наивно.

Главные проблемы Фьюри накануне боя с Усиком: слишком большой вес, разница в боксерском интеллекте между британцем и украинцем, слишком прямолинейный план на бой, работа ног хуже и проблемы с выносливостью», – считает издание.

sport.ua