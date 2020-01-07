Новое на сайте

еще
Вторник, 7 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИзвестный мультимиллиардер изучает возможность приобретения Карпат
Футбол

Известный мультимиллиардер изучает возможность приобретения Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Михаил Фридман

Львовские “Карпаты”, которые после побега владельца клуба Петра Дыминского вот уже который год испытывает финансовые проблемы, в скором времени могут получить нового владельца.

По информации сайта болельщиков львовских “Карпат”, интерес к клубу проявляет известнейший российский олигарх Михаил Фридман, который много лет входит в ТОП-100 самых богатых людей мира. Состояние миллиардера оценивается в 16,1 миллиард долларов.

По информации сайта болельщиков, Михаил Фридман, который, к слову, является уроженцем Львова, изучает возможность приобретения, как акций Петра Дыминского так и Игоря Коломойского, что позволит стать ему полноценным владельцем клуба.

загрузка...
Тэги: главноеКарпатыМихаил Фридман
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тете
Бавария попытается подписать Тете, если не удастся заполучить Сане

Александр Рыбка
Александр Рыбка отрицает возвращение в Украину

Ромелу Лукаку
Роме Лукаку стал рекордсменом Интера

Бенито
Скауты Галатасарая будут следить за новичком Динамо

Додо
Флуминенсе нацелился на защитника Шахтера

Закрыть