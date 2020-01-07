Известный мультимиллиардер изучает возможность приобретения Карпат

Львовские “Карпаты”, которые после побега владельца клуба Петра Дыминского вот уже который год испытывает финансовые проблемы, в скором времени могут получить нового владельца.

По информации сайта болельщиков львовских “Карпат”, интерес к клубу проявляет известнейший российский олигарх Михаил Фридман, который много лет входит в ТОП-100 самых богатых людей мира. Состояние миллиардера оценивается в 16,1 миллиард долларов.

По информации сайта болельщиков, Михаил Фридман, который, к слову, является уроженцем Львова, изучает возможность приобретения, как акций Петра Дыминского так и Игоря Коломойского, что позволит стать ему полноценным владельцем клуба.