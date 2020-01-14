Колос усилился талантом Зари

Полузащитник луганской “Зари” Владислав Емец уходит на повышение.
Как сообщает официальный сайт коваливского “Колоса”, 22-летний полузащитник продолжит карьеру в их клубе на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца текущего сезона.
Отметим, Владислав Емец первую половину сезона провел в Первой лиге чемпионата Украины, где был игроком основного состава краматорского “Авангарда”, за который он провел 18 матчей.
Ранее “Колос” подписал в свои ряды Ефремова, Богданова, Петрова и Соловейчика.
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