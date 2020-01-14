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Колос усилился талантом Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Емец

Полузащитник луганской “Зари” Владислав Емец уходит на повышение.

Как сообщает официальный сайт коваливского “Колоса”, 22-летний полузащитник продолжит карьеру в их клубе на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, Владислав Емец первую половину сезона провел в Первой лиге чемпионата Украины, где был игроком основного состава краматорского “Авангарда”, за который он провел 18 матчей.

Ранее “Колос” подписал в свои ряды Ефремова, Богданова, Петрова и Соловейчика.

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Тэги: АвангардВладислав ЕмецЗаряКолос
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