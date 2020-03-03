В Чернигове появится ещё один профессиональный клуб

Настоящий футбольный бум просматривается в Чернигове. Мало того, что местная команда “Десна” является главной сенсацией нынешнего сезона в УПЛ, так к тому же в городе в следующем сезоне может появится ещё один футбольный клуб.

По информации Sport Arena, в ближайшее время в Чернигове должны объединиться два любительских клуба. Речь идет о ФК “Чернигов”, а также о “Авангарде” Корюковка. Новая команда будет носить название ФК “Чернигов-Авангард” и будет заявлена на Вторую лигу чемпионата Украины.

Отметим, в нынешнем сезоне ФК “Чернигов” идет на 7 месте в аматорском чемпионате, в то время, как “Авангард” на третьем. К слову, руководство “Авангарда” уже подало заявку для прохождения аттестации доя участия во Второй лиге.