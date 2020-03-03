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Футбол

В Чернигове появится ещё один профессиональный клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Авангард Корюкова

Настоящий футбольный бум просматривается в Чернигове. Мало того, что местная команда “Десна” является главной сенсацией нынешнего сезона в УПЛ, так к тому же в городе в следующем сезоне может появится ещё один футбольный клуб.

По информации Sport Arena, в ближайшее время в Чернигове должны объединиться два любительских клуба. Речь идет о ФК “Чернигов”, а также о “Авангарде” Корюковка. Новая команда будет носить название ФК “Чернигов-Авангард” и будет заявлена на Вторую лигу чемпионата Украины.

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Отметим, в нынешнем сезоне ФК “Чернигов” идет на 7 месте в аматорском чемпионате, в то время, как “Авангард” на третьем. К слову, руководство “Авангарда” уже подало заявку для прохождения аттестации доя участия во Второй лиге.

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Тэги: Авангард КорюковаВторая лигаДеснаФК Чернигов
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