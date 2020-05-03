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Футбол

Ливерпуль готов заплатить Вернеру 50 миллионов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

Нападающий сборной Германии и немецкого “Лейпцига” Тимо Вернер все ближе к переходу в английский “Ливерпуль”.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, мерсисайдский клуб предложил форварду контракт сроком на пять лет с годовым окладом 10 миллионов евро в год. Инициатором приглашения выступает главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп, который является поклонником таланта бомбардира.

Напомним, ранее сообщалось, что для того, чтобы заполучить Тимо Вернера в свой состав “Ливерпуль” готов предложить около 60 миллионов евро.

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Тэги: ЛиверпульРБ ЛейпцигТимо Вернер
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