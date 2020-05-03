Ливерпуль готов заплатить Вернеру 50 миллионов

Нападающий сборной Германии и немецкого “Лейпцига” Тимо Вернер все ближе к переходу в английский “Ливерпуль”.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, мерсисайдский клуб предложил форварду контракт сроком на пять лет с годовым окладом 10 миллионов евро в год. Инициатором приглашения выступает главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп, который является поклонником таланта бомбардира.

Напомним, ранее сообщалось, что для того, чтобы заполучить Тимо Вернера в свой состав “Ливерпуль” готов предложить около 60 миллионов евро.