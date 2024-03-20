Алиев: Тимощук заслужил смертную казнь

Александр Алиев считает, что украинского тренера российского Зенита Анатолия Тимощука нужно приговорить к смертной казни за измену Украины.
Об этом эксигровец Динамо и сборной Украины заявил в комментарии sport-express .ua.
«Какой нах##н Тимощук?! На##я он мне нужен?! Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте.
Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил», — сказал Алиев.
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 22 апреля проведет слушание по иску Тимощука против Украинской ассоциации футбола. В 2022 году КГК УАФ лишил предателя всех украинских наград и запретил заниматься футбольной деятельностью в Украине.