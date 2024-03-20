Алиев: Тимощук заслужил смертную казнь

Александр Алиев считает, что украинского тренера российского Зенита Анатолия Тимощука нужно приговорить к смертной казни за измену Украины.

Об этом эксигровец Динамо и сборной Украины заявил в комментарии sport-express .ua.

«Какой нах##н Тимощук?! На##я он мне нужен?! Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте.

Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил», — сказал Алиев.