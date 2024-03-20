Pirelli впервые в сезоне готовит для гонки шины C5

К Гран При Австралии приурочен дебют C5, самого мягкого из всей линейки составов, которые шинники Pirelli привозят на этапы чемпионата в этом году. В дни гоночного уик-энда в мельбурнском Альберт-парке в распоряжении команд также будет резина составов C4 (она использовалась в Саудовской Аравии) и C3, который Pirelli готовит почти для каждой гонки.

В прошлом году команды работали в Мельбурне с более жёсткими шинами: тогда это были C2, C3 и C4. Впрочем, в 2022-м итальянские шинники уже привозили в Альберт-парк C5, но в ином сочетании, потому как в роли резины Medium выступали шины C3, а самой жёсткой была резина C2.

Решение сместить выбор в более мягкую сторону спектра составов было принято после анализа событий прошлогоднего Гран При Австралии, когда 10 гонщиков проехали на шинах C2 по 47 из 58 кругов дистанции, а три гонщика смогли продержаться без смены резины более 50 кругов. Но та гонка не раз прерывалась появлением автомобиля безопасности и красными флагами; дважды рестарт давался с места и один раз – с хода.

В прошлом дистанцию этой гонки обычно удавалось преодолеть с одним пит-стопом, но переход на резину более мягких составов может внести коррективы в привычную тактику. Также вполне можно ожидать ситуаций, при которых разница в темпе между машинами будет более заметной, поскольку степень износа резины будет разной, и это может способствовать обгонам. Хотя в Альберт-парке их, как правило, немного.

Состав C5 такой же, как в прошлом году, но самая мягкая резина на машинах этого поколения пока использовалась меньше всего. На предсезонных тестах в Бахрейне команды проехали на таких шинах только 140 км, при этом Льюис Хэмилтон был единственным, кто провёл на них достаточно длинную серию кругов.

В Williams использовали C5 преимущественно для того, чтобы выехать из боксов и почти сразу вернуться на пит-лейн, и только две другие команды, Ferrari и Sauber, уделили больше внимания работе с этой резиной. Всё-таки она плохо подходит для абразивного асфальта трассы в Сахире, поэтому с особенностями таких шин командам и гонщикам предстоит разбираться уже в Австралии.

В Альберт-парке характеристики покрытия иные, шины там изнашиваются не слишком интенсивно и скорее подвержены деградации, а не механическому износу. Однако сейчас в Австралии начало осени, поэтому нельзя исключать, что погода может преподнести сюрпризы, колебания температур будут довольно заметными, да и дожди тоже возможны – в прошлом они не раз сопровождали мельбурнский уик-энд.

В его программу входят многочисленные гонки поддержки – это не только Формула 3 и Формула 2, но и этапы местного Кубка Porsche и популярной в Австралии кузовной серии Supercars. Следовательно, можно ожидать, что поверхность трассы будет покрыта слоем отработанной резины и сможет обеспечить хорошее сцепление.

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