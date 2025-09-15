АПЛ. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:0. Обзор матча

"Горожане" значительно лучше распорядились своими моментами, поскольку "красные дьяволы" не уступали по количеству созданных шансов. Во 2-м тайме подопечные Рубена Аморима владели мячом на уровне 70%, но за контроль зачетные баллы никто не дает. "Небесно-голубые" поднялись на 8-е место (8 очков), а в ближайшее воскресенье поедут к "Арсеналу". У гостей остается 4 пункта, а в субботу их ждет домашняя встреча против "Челси".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ. 4-й тур

Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:0

Голы: Фоден, 18', Холанд, 53', 68'

