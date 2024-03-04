Барселона сыграла вничью с Атлетиком, Жирона с Довбиком и Цыганковым проиграла Мальорке: результаты матчей 27 тура Ла Лиги

Серлот оформил хеттрик в игре с Гранадой
2 четыре матча.
Чемпионат Испании — Ла Лига 27 тур, 3 марта
Вильярреал — Гранада 5:1 (3:0)
Голы: 1:0 — 7 Серлот, 2:0 — 19 Серлот, 3:0 — 32 Капу, 4:0 — 47 Гуэдэш, 5:0 — 66 Серлот, 5 :1 — 90+1 Корбяну
Атлетико — Бетис 2:1 (2:0)
Голлы: 1:0 — 8 Силва (авт), 2:0 — 44 Мората, 2:1 — 62 Карвалью
Мальорка — Жирона 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 33 Копете
Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбык отыграли весь матч. Результативными действиями не отличились.
<p <Аллетик — Барселона 0:0
Напомним, накануне гол Яремчука помог Валенсии сыграть вничью с Реалом Лунина.