Льюис Хэмилтон: Все мы ждали большего

Оба гонщика Mercedes заработали очки в Бахрейне, но уступили ближайшим соперникам…

Джордж Расселл (5-й): «Странный день. У меня и у Льюиса возникли схожие проблемы. Силовая установка перегревалась с первых кругов, и нам пришлось с этим бороться. Обидно, что так получилось, ведь мы очень хорошо стартовали.

Мне удалось опередить ехавшего вторым Леклера, но появилось предупреждение на рулевом колесе. Чтобы справиться с перегревом, мы теряли десятые доли секунды на круге, и было очень трудно сдерживать кого-то позади меня. Жаль, что мы не смогли показать реальный потенциал машины.



К счастью, это не та проблема, из-за которой нам стоит волноваться. Мы ошиблись с конфигурацией системы охлаждения. Нужно понять, почему это произошло, и не допустить повторения. У нас достаточно возможностей, чтобы охлаждать силовую установку сильнее. Думаю, без этой проблемы мы боролись бы за третье место».

Льюис Хэмилтон (7-й): «Зимние тренировки принесли результат, физически я в отличной форме. Но я разочарован результатом – все мы ждали большего. Гонка получилась сложной, борьба была плотной, а износ резины – высоким. Есть множество областей, в которых нам нужно прибавить. Мы также оказались дальше от Red Bull, чем думали.

Радует, что машина была надёжна, но пилотировать её было непросто. При создании машины мы сделали всё, что планировали, но она недостаточно эффективна.

Думаю, если бы я лучше квалифицировался, то финишировал бы на пару мест впереди, поскольку последний отрезок прошёл неплохо. Сегодня я многое узнал о машине, чтобы улучшить её, и я уверен, что команда это сделает».

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