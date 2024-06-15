В Aston Martin готовят новинки к трём следующим этапам

После непростых уик-эндов в Имоле и Монако в Канаде оба гонщика Aston Martin заработали очки – Фернандо Алонсо занял 6-е место, Лэнс Стролл финишировал 7-м.

Команда продолжает модернизировать машину AMR24, хотя напряжённый график нескольких последующих недель вносит свои сложности, ведь этапы в Испании, Австрии и Великобритании пройдут подряд. Том Макаллоу, главный инженер Aston Martin F1, рассказал о том, как строится работа по доводке шасси на этой стадии сезона.

«В начале сезона мы всегда выявляем те параметры машины, которые хотим улучшить, и именно на это обращаем основное внимание в процессе работы над техническими новинками, – цитирует Макаллоу испанская газета Marca. – Мы стараемся постепенно повышать эффективность и аэродинамического обвеса, и работаем с узлами ходовой части.

Задача в том, чтобы гонщики могли уверенно пилотировать AMR24 и показывать стабильные результаты на всех трассах календаря».

В команде признают, что слабые места шасси прежде всего проявляются в медленных поворотах, а на трассе в Барселоне их тоже достаточно, и Алонсо уже говорил, что на его домашнем этапе у Aston Martin вновь могут быть сложности. Но Макаллоу заверил, что работа над новинками, которые помогут решить существующие проблемы, продолжается:

«Мы уже частично внедрили обновления, но также готовимся представить очередные усовершенствования и рассчитываем, что они помогут нам на таких трассах, как Барселона, Red Bull Ring и Сильверстоун. При этом мы видим, что по уровню скоростей команды всё больше сближаются, поэтому очень важно на каждом этапе в полной мере раскрывать потенциал машины».

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