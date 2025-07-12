6 кандидатов на замену Мусиале в Баварии

Мюнхенская «Бавария» столкнулась с серьезной проблемой: Джамал Мусиала выбыл из строя на срок до пяти месяцев из-за травмы. Это заставило клуб срочно пересмотреть свои трансферные планы. Если ранее в приоритете был левый вингер, то теперь актуальной задачей стало также закрытие позиции атакующего полузащитника. При этом руководство не готово платить баснословные суммы, поэтому «Бавария» ищет игроков, которые не только подменят Мусиалу, но и в перспективе смогут занять другие позиции, например, левый фланг атаки. Статья подготовлена редакцией euro.com.ua по материалам источника.

Ниже представлены шесть наиболее логичных и выгодных с точки зрения качества и цены кандидатов на роль новой «десятки» для мюнхенского клуба:

Хави Симонс («Лейпциг»)

Главный фаворит на переход. Универсальный игрок, способный закрыть несколько позиций в атаке. Лучший по оценкам Whoscored два сезона подряд, вне зависимости от общего успеха команды. Симонс эффективен и как распасовщик, и как бомбардир, часто играет на позиции «десятки», но также может выходить на обоих флангах. Единственный минус — высокая цена: около 80 млн евро. Ник Вольтемаде («Штутгарт»)

Футболист с отличными физическими данными (рост 1,98 м) и техникой. Вольтемаде уже доказал свою состоятельность в Бундеслиге и на молодежном уровне. В «Штутгарте» оформил 12 голов и 2 ассиста за полгода, также успешно выступил на молодежном Евро. Трансфер может стоить «Баварии» порядка 100 млн евро, но игрок готов быть запасным после возвращения Мусиалы, что для клуба важно стратегически. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

Уже играл в Бундеслиге и может влиться в систему «Баварии» без длительной адаптации. В «Ливерпуле» с приходом Вирца угроза потерять место в основе реальна, поэтому Собослаи может быть открыт к переходу. Он универсален, способен играть в центре поля и на флангах. Трансфер обошёлся бы дешевле, чем покупка Симонса или Вольтемаде. Омар Мармуш («Манчестер Сити»)

Египтянин способен закрывать практически любую позицию в атаке. В системе Пепа Гвардиолы он играет нерегулярно, и клуб готов отпустить его за сумму около 60–65 млн евро. У Мармуша уже есть опыт игры в Бундеслиге, а его умение находить пространство и забегать за спины защитников будет особенно полезным для «Баварии». Браим Диас («Реал Мадрид»)

Идеальный вариант для аренды с правом выкупа. В «Реале» он не получает стабильной игровой практики, несмотря на высокую эффективность. Диас универсален, способен выходить как на позиции десятого номера, так и на флангах или в центре поля. Предположительная сумма выкупа — 60–70 млн евро. Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»)

Лучший сезон в АПЛ Эзе провёл именно на позиции атакующего полузащитника. В 27 лет самое время сделать шаг вперёд и перейти в клуб уровня «Баварии». Игрок умеет создавать моменты, опасен в дриблинге и отлично взаимодействует с Майклом Олисе, который уже находится в составе мюнхенцев.

Учитывая философию клуба и бюджетные ограничения, наиболее логичными с точки зрения универсальности и цены выглядят Браим Диас и Эберечи Эзе. Тем не менее, «Бавария» рассматривает все перечисленные кандидатуры и, вероятно, уже в ближайшие недели определится с покупкой.

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