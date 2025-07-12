Анисимова – Свёнтек: прогноз и трансляция на финал

12 июля на кортах Уимблдона определится новая чемпионка турнира: в финале встретятся Аманда Анисимова из США и польская теннисистка Ига Свёнтек. Начало решающего матча запланировано на 18:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сайте sportplus.live. Впервые в истории обе спортсменки сыграют между собой именно в таком статусе — за титул одного из самых престижных турниров в мире тенниса. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

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Американка Аманда Анисимова проводит лучший сезон за последние годы: за первую половину 2025-го она поднялась сразу на 24 позиции в мировом рейтинге и сейчас занимает 12-е место. Анисимова уже успела выиграть титул в Дохе и выйти в финал на одном из турниров в Лондоне, но именно Уимблдон стал для неё настоящим прорывом. Аманда уверенно прошла такие соперницы, как Юлия Путинцева, Сарасуа и Павлюченкова, а настоящей сенсацией стала её победа над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:4, 4:6, 6:4. «Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Финал Уимблдона — это то, ради чего я работала все эти годы», — поделилась Анисимова после полуфинала.

Свёнтек

У Иги Свёнтек сезон 2025 года складывается непросто. Польская теннисистка, которая уже выигрывала пять турниров Большого шлема, в этом году пока не брала ни одного титула. Многие отмечают, что Свёнтек стала более предсказуемой для соперниц, а её игра иногда теряет стабильность. Тем не менее на этом Уимблдоне Ига показывает уверенную форму: после сложного матча против Макнелли она не оставила шансов таким теннисисткам, как Коллинс, Таусон, Самсонова и Бенчич. Финал Уимблдона станет для Свёнтек первым в карьере именно на травяном покрытии, а победа вернёт ей третью строчку в мировом рейтинге.

Анализ

Специалисты считают фаворитом встречи Игу Свёнтек, учитывая её опыт и пять выигранных мейджоров в прошлом. Но мотивация Аманды Анисимовой будет не меньшей: шанс взять первый титул Большого шлема в карьере бывает не каждый день. Аналитики прогнозируют сложный и напряжённый матч, но многие склоняются к ставке на победу Свёнтек с форой -3,5 гейма, особенно если польская теннисистка покажет свою привычную агрессивную и уверенную игру.

Напомним, мы также писали о том, как тренер Анисимовой дал интервью.