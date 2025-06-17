"Бенфика" работает над возвращением нападающего из "Челси".

Как сообщил журналист Николо Скира, на данный момент между португальским и английским клубами все еще продолжаются переговоры по трансферу Жоау Феликса, который выразил свою готовность присоединиться к "орлам". Нападающий даже соглашается на значительное снижение зарплаты для того, чтобы вернуться в свою родную команду.

Отмечается, что все вовлеченные стороны работают над поиском решения. В "Челси" больше не рассчитывают на Феликса.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также заметим, что 25-летний Жоау Феликс провел всего 40 игр за "Челси" во всех турнирах, отметившись 11 голами и двумя ассистами. Его стоимость, по данным сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

www.ua-football.com