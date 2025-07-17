Бой Усик – Дюбуа: все билеты на Уэмбли проданы

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился впечатлениями от ажиотажа вокруг предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На пресс-конференции, посвящённой бою, он заявил, что интерес зрителей превзошёл все ожидания, а стадион «Уэмбли» будет заполнен до отказа. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По словам Уоррена, на бой, который состоится 19 июля, было продано более 90 тысяч билетов. Причём абсолютно все билеты нашли своих владельцев уже за несколько недель до события.

«Мы продали все билеты, все до единого! Это будет грандиозное шоу, невероятный бой, исторический вечер бокса. Впервые в истории Великобритании на кону окажутся сразу четыре чемпионских пояса в супертяжёлом весе», — заявил Фрэнк Уоррен.

Он также отметил, что для Лондона такой интерес к боксу — редкое явление, и выразил благодарность болельщикам за поддержку: «Мы рады, что в Лондоне существует такой живой интерес к этому поединку. Это показывает, что спорт объединяет людей.»

Напомним, бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа состоится 19 июля на легендарной арене «Уэмбли». На кону будут стоять все чемпионские титулы украинца в супертяжёлом весе.

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