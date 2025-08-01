2 августа состоится товарищеский матч между немецким клубом «Боруссия Дортмунд» и французским «Лиллем». Игра начнется в 18:00 по киевскому времени. Ожидается интересное противостояние, в котором обе команды стремятся подготовиться к новому сезону. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Боруссия Дортмунд: итоги сезона и ожидания от нового чемпионата

Прошлый сезон для «Боруссии Дортмунд» нельзя назвать стабильным. В Бундеслиге команда едва обеспечила себе место в топ-4 и участие в Лиге чемпионов, одержав победу в последнем туре, обойдя «Фрайбург» на два очка. В Лиге чемпионов «шмели» вылетели в четвертьфинале, уступив «Барселоне» с общим счётом 3:5. В Кубке Германии дортмундцы не смогли пройти дальше 1/16 финала, проиграв «Вольфсбургу».

Однако, несмотря на неудачи в официальных турнирах, подопечные Нико Ковача добились успеха в обновлённом Клубном чемпионате мира, став победителями своей группы. Тем не менее в четвертьфинале они проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 3:2.

Лилль: как команда провела прошлый сезон

Французский клуб «Лилль» завершил прошлый сезон Лиги 1 на 5-м месте, набрав 60 очков, и, хотя отставал от 4-го места всего на один балл, в Лигу чемпионов попасть не удалось. Команда будет участвовать в Лиге Европы. В Кубке Франции «Лилль» уступил в 1/16 финала, проиграв «Дюнкерку» в серии пенальти.

В Лиге чемпионов «Лилль» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Боруссии Дортмунд» с общим счётом 3:2. Теперь перед командой стоит задача улучшить результаты и продемонстрировать лучшее выступление в следующем сезоне.

Личные встречи команд

В истории очных встреч между «Боруссией Дортмунд» и «Лиллем» команды встречались 4 раза. Из этих матчей три завершились вничью, а одна победа осталась за «Боруссией». Интересно, что в прошлом сезоне «Боруссия» отметилась 71 голом в Бундеслиге, что стало третьим лучшим результатом среди всех команд лиги.

Интересные факты и статистика

В прошлом сезоне Бундеслиги «Боруссия» заняла третье место по количеству забитых голов — 71.

«Лилль» продемонстрировал лучший второй показатель по пропущенным мячам в Лиге 1, пропустив всего 36 голов за 34 матча.

В первом товарищеском матче сезона «Боруссия Дортмунд» одержала убедительную победу, забив 8 голов.

Прогноз на матч

В предстоящем товарищеском матче между «Боруссией Дортмунд» и «Лиллем» преимущество на стороне немецкой команды, учитывая её более высокую стабильность в Бундеслиге и опыт игры на международной арене. «Боруссия» традиционно демонстрирует сильные результаты, а также имеет более опытный состав. В то же время, «Лилль», несмотря на меньшее количество успехов в последних сезонах, обладает хорошими защитными навыками и может удивить на поле. Однако в товарищеских матчах результат часто зависит от того, как команды используют этот матч для тестирования новых тактик и игроков, что делает исход непредсказуемым, но с небольшим преимуществом для «Боруссии».

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