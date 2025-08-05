5 августа 2025 года киевское «Динамо» не сумело преодолеть «Пафос» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Матч завершился поражением украинской команды с минимальным счётом 0:1. Подробности и анализ игры — в материале euro.com.ua.

Первый тайм прошёл в равной борьбе с небольшим преимуществом украинской команды. Игра началась с активного прессинга со стороны гостей, но затем киевляне смогли перехватить инициативу. «Динамо» создало несколько опасных моментов, которые могли привести к голу.

Одним из ярких эпизодов первого тайма стал момент с Владиславом Дубінчаком. Он вышел один на один с вратарём «Пафоса» и пробил в штангу. Также хорошую возможность не использовал Владислав Ванат, пробивший выше ворот с выгодной позиции.

Во втором тайме, на 62-й минуте, арбитр назначил пенальти в ворота «Пафоса» за падение Ваната в штрафной. Однако после просмотра VAR судья отменил своё решение, что стало важным поворотом в ходе матча. Это решение оказалось спорным, но игра продолжилась.

На 85-й минуте, несмотря на контроль игры и более активные действия «Динамо», «Пафос» провёл решающую контратаку. Жуан Коррея прокинул мяч от своей половины поля до штрафной «Динамо» и отдал разрезной пас на Андерсона. Бразилец, обойдя Дубинчака, пробил мимо вратаря Нещерета, забив единственный гол в матче.

Попытки киевлян отыграться в оставшееся время не увенчались успехом.

Статистика матча

Лига чемпионов 2025/26

Квалификация, третий раунд

Первый матч, 5 августа

Динамо (Киев) – Пафос (Кипр) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 85 Андерсон

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко (Кабаев, 66), Бражко, Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат, Пихальонок (Буяльський, 79)

Пафос: Неофитос, Гольдар, Шуньис, Лукассен, Палеас (Ланга, 89), Драгомир (Сема, 82), Танкович (Андерсон, 68), Пепе, Коррея, Оршич (Кина, 82), Жажа (Бруну, 68)

Предупреждения: 16, Михайленко, 90+9 Шапаренко — 29 Танкович, 90+4 Пепе, 90+9 Кина

Матч-ответ между «Пафосом» и «Динамо» состоится 12 августа на стадионе кипрской команды. Киевляне будут стремиться отыграться после неудачи на своём поле и пройти в следующий этап квалификации.

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