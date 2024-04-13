«Если у новых директоров будут идеи, мы всегда готовы их рассмотреть»: Эрик тен Хаг — о трансферной политике

Sky Sports

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о трансферных целях на лето.

"Нам хорошо известно, какого типа нам нужны игроки в нашей лиге. В наших соревнованиях нужны два человека на каждую позицию. Рекрутинг организован, если у новых директоров будут идеи, мы всегда готовы их рассмотреть.

Касаемо игроков, которые сейчас играют. У Онана дела идут хорошо, потенциал и талант Хейлунда видны каждому, все очень довольны. Подписать бомбардира? Это помогло бы, но мы рассчитываем на голы Рашфорда и Марсьяля", — приводит слова тен Хага Sky Sports.