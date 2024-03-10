«Флорида» победила «Калгари», у Тарасенко дубль и результативная передача

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press

«Флорида» дома победила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко сделал дубль — это его первые голы за «Пантерз» после обмена из «Оттавы», который состоялся 6 марта.

Помимо Тарасенко, у «Флориды» отличились Александр Барков, Сэм Беннетт и Кевин Стенлунд.

Единственную шайбу «Калгари» забросил Егор Шарангович, российский форвард «Флэймз» Александр Кузьменко поучаствовал в голе белоруса, сделав результативную передачу.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 92 очками в 65 матчах.

«Калгари» идет девятым на «Западе» с 67 очками в 63 играх.

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