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Футбол

Женское Евро. ¼ финала. Испания – Швейцария 2:0. Обзор матча

Женское Евро. ¼ финала. Испания – Швейцария 2:0. Обзор матча

    • Нападающая "Арсенала" Мариона Кальдентей могла выводить "Ла Роху" вперед еще на 9-й минуте, но не реализовала пенальти. К перерыву "красная фурия" нанесла 12 ударов, но цифры на табло не менялись. Так продолжалось до экватора второго тайма. В конце основного времени полузащитница "Барселоны" Алексия Путельяс могла установить счет 3:0, но также не справилась с пенальти.

    Команда встретится с победителем пары Германия – Франция.

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    • Женское Евро. Четвертьфинал

    Берн. Штадион Ванкдорф

    Испания – Швейцария 2:0

    Голы: дель Кастильо, 66, Пина, 71

    Удаление: Мариц, 90+2 (Швц)

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