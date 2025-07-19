Женское Евро. ¼ финала. Испания – Швейцария 2:0. Обзор матча

Нападающая "Арсенала" Мариона Кальдентей могла выводить "Ла Роху" вперед еще на 9-й минуте, но не реализовала пенальти. К перерыву "красная фурия" нанесла 12 ударов, но цифры на табло не менялись. Так продолжалось до экватора второго тайма. В конце основного времени полузащитница "Барселоны" Алексия Путельяс могла установить счет 3:0, но также не справилась с пенальти.
Команда встретится с победителем пары Германия – Франция.
Женское Евро. Четвертьфинал
Берн. Штадион Ванкдорф
Испания – Швейцария 2:0
Голы: дель Кастильо, 66, Пина, 71
Удаление: Мариц, 90+2 (Швц)