Женское Евро. ¼ финала. Швеция – Англия 2:2 (2:3 за пен.). Обзор матча

Скандинавская сборная вела 2:0 до 79-й минуты. "Сине-желтые" не только потеряли преимущество, но и не реализовали 5 ударов в серии пенальти.

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Женское Евро. Четвертьфинал

Цюрих. Летцигрунд Штадион

Швеция – Англия 2:2 (2:3 в серии пенальти)

Голы: Асллани 2', Блакстениус 25' – Бронз 79', Агьеманг, 81’

Пенальти: Ангельдаль ❌, Ольме ✅, Эрикссон ❌, Бьорн ✅, Фальк ❌, Якобссон ❌, Гольмберг ❌ – Руссо ✅, Джеймс ❌, Мид ❌, Гринвуд ❌ Бронз ✅

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