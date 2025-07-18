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Футбол

Женское Евро. ¼ финала. Швеция – Англия 2:2 (2:3 за пен.). Обзор матча

Женское Евро. ¼ финала. Швеция – Англия 2:2 (2:3 за пен.). Обзор матча

    • Скандинавская сборная вела 2:0 до 79-й минуты. "Сине-желтые" не только потеряли преимущество, но и не реализовали 5 ударов в серии пенальти.

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    • Женское Евро. Четвертьфинал

    Цюрих. Летцигрунд Штадион

    Швеция – Англия 2:2 (2:3 в серии пенальти)

    Голы: Асллани 2', Блакстениус 25' – Бронз 79', Агьеманг, 81’

    Пенальти: Ангельдаль ❌, Ольме ✅, Эрикссон ❌, Бьорн ✅, Фальк ❌, Якобссон ❌, Гольмберг ❌ – Руссо ✅, Джеймс ❌, Мид ❌, Гринвуд ❌ Бронз ✅

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