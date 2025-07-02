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Футбол

КЧМ. ⅛ финала. Реал Мадрид – Ювентус 1:0, Боруссия Дортмунд – Монтеррей, 2:1. Обзоры матчей

КЧМ. ⅛ финала. Реал Мадрид – Ювентус 1:0, Боруссия Дортмунд – Монтеррей, 2:1. Обзоры матчей

    • "Сливочные" при полном преимуществе одолели "старую синьору". "Королевский клуб" нанес 21 удар, но кипер туринской команды Микеле Ди Грегорио снова и снова спасал "зебр" (10 сейвов). Впрочем, подопечные Хаби Алонсо все-таки дожали соперника.

    Клубный ЧМ. ⅛ финала

    Майами-Гарденс. Hard Rock Stadium

    Реал Мадрид – Ювентус 1:0

    Гол: Гарсия Г., 54

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    • Во второй встрече дубль Серу Гирасси с двух ассистов Карима Адееми обеспечили "шмелям" выход в следующую стадию. Мексиканский коллектив создал больше возможностей у чужих ворот, но конвертировать удалось только один эпизод. В ¼ немецкий гранд будет играть против "Реала".

    Клубный ЧМ. ⅛ финала

    Атланта. Mercedes-Benz Stadium

    Боруссия Дортмунд – Монтеррей 2:1

    Голы: Гирасси, 14, 24 – Бертраме, 48

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