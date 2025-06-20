Клубы АПЛ заинтересованы в подписании нападающего Ювентуса

Игрок туринского "Ювентуса" Тимоти Веа стал объектом интереса со стороны клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

По данным источника, к американскому футболисту проявляют интерес сразу четыре клуба. Среди заинтересованных команд – "Эвертон" и "Тоттенхэм, преимуществом которого является участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Еще двое претендентов на Веа остаются неназванными, хотя ранее за игроком следил "РБ Лейпциг".

Сейчас футболист выступает за "Ювентус" на Клубном Чемпионате мира в США. Впрочем, не исключено, что этим летом он сменит клуб.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Веа сыграл 43 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

www.ua-football.com