Конопля: Стадион давил не столько на нас, сколько на рефери. Он начал раздавать карточки за все

Ефим разочарован результатом

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля дал комментарий для корреспондента UA-Футбол после матча против ПСВ (2:3). Он ответил на вопрос о задаче после удаления Педро Энрике и давления трибун стадиона в Эйндховене.

“Ну когда выиграешь 2:0, то, конечно, тренер не будет говорить “бегите прессинговать”. Это логично. Он нам сказал немного более спокойно играть, гасить темп, искать свои моменты. Стадион их гнал вперед, и нам нужно было с этим бороться. И мы делали все хорошо до 85 или 86 минуты. Они свистели, когда у нас был мяч и немного на нас давило. Не столько на нас, сколько на рефери. Он начал раздавать карточки после 80 минуты почти за все: за отбрасывание мяча, за фол, которого наверняка не было. Например, когда мы первый гол пропустили, и нам поставили этот стандарт за якобы фол Крыськива. Там чистая борьба была, и он желтую дал ему. Не знаю. Не уверен на счет этого фола. Еще раз скажу: очень разочарованы”, – сказал Конопля.

Отметим, что фанаты ПСВ практически со стартового свистка встречали каждую незначительную задержку мяча футболистами “Шахтера” свистом. Любое падение на газон дончан параллельно сопровождалось гулом. Все 90 минут трибуны давили на "горняков".

Корреспондент UA-Футбол передает и другие комментарии правого защитника. В частности – о футбольном геройстве Ризныка.

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“ – Если бы не Дмитрий, могли пропустить еще больше и больше. Он очень много сейвов совершил. И его заслуга в том, что мы не пропустили, пока мы играли 11 на 11 до удаления. – Ризнык установил рекорд по количеству сейвов в Лиге чемпионов. Как он? – Я так и думал, что установил. Мы все очень разочарованы, также и Дима. Даже если бы он там 35 сейвов сделал… Мы отпустили такую ​​важную для нас победу. Неважно, как ты играл на поле: хорошо или плохо. Ты всегда будешь разочарован. – Что главное произошло в заключительной минуте? – Все зависело от того, пропустим ли мы первый гол или нет. А тут еще их стадион с очень хорошими фанами, которые начали петь, прыгать свистеть. Я думаю, все слышали в трансляции, что они гнали вперед. Именно поэтому это также подействовало как 12 игрок. То есть у нас было на два игрока меньше”, – добавил Конопля.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов "Шахтер" проведет 10 декабря против "Баварии".

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