Лига чемпионов. Победы Ливерпуля и Бенфики, фиаско Шахтера и Жироны

27 ноября состоялись очередные матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» на своем поле переиграл «Реал», «Ювентус» и «Астон Вилла» сильнейшего не выявили, «Бенфика» Анатолия Трубина одолела «Монако», ПСВ вырвал победу в матче с «Шахтером», а «Штурм» был сильнее «Жироны» Виктора Цыганкова (1:0).

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 2:0 (0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – 52 Мак Аллистер, 2:0 – 76 Гакпо.

Ливерпуль – Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 87), Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс (Собослаи, 83), Диас, Нуньес (Гакпо, 68), Салах.

Реал Мадрид – Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 71), Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Модрич (Эндрик, 79), Камавинга (Себальос, 57), Беллингем, Гюлер (Васкес, 57), Браим Диас, Мбаппе.

Предупреждения:

Нуньес (13), Асенсио (13), Гравенберх (17), Мак Аллистер (40), Менди (69), Себальос (80), Эндрик (89).

ПСВ Нидерланды – Шахтер Украина 3:2 (0:2, 3:0)

Голы:

0:1 – 8 Сикан, 0:2 – 37 Зубков, 1:2 – 87 Тилльман, 2:2 – 90 Тилльман, 3:2 – 90+5 Пепи.

ПСВ – Бенитес, Дамс (Пепи, 46), Боскальи (Лосано, 74), Фламинго, Карсдорп (Ледесма, 90), Тилльман, Мауро Жуниор, Сайбари, Ланг (Тил, 64), де Йонг, Бакайоко.

Шахтер – Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Крыськив, де Маседо (Франьич, 71), Судаков, Бондаренко, Зубков (Степаненко, 66), Сикан (Эгиналдо, 55).

Предупреждения:

Боскальи (59), Сайбари (85), Крыськив (87), Пушич (90+3).

Удаление:

Педро Энрике (69).

Црвена Звезда Сербия – Штутгарт Германия 5:1 (2:1, 3:0)

Голы:

0:1 – 5 Демирович, 1:1 – 12 Мвумпа, 2:1 – 31 Крунич, 3:1 – 65 Иванич, 4:1 – 69 Радонич, 5:1 – 88 Радонич.

Црвена Звезда – Гутеша, Соль Ен У, Спайич, Джига, Мимович, Элшник, Крунич (Далсиу, 77), Милсон (Радонич, 67), Максимович (Иванич, 59), Мвумпа (Канга, 77), Ндиайе (Бруно Дуарте, 67).

Штутгарт – Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо, Штенцель (Ридер, 46), Штиллер (Кайтель, 84), Каразор, Фюрих (Boakye, 84), Мийо (Маланга, 76), Вагноман (Стергиу, 76), Демирович.

Предупреждения:

Максимович (45), Милоевич (45+2), Родич (45+2), Руо (45+2), Ндиайе (45+2), Крунич (52).

Штурм Австрия – Жирона Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол:

1:0 – 58 Бирет.

Штурм – Худяков, Лавале, Гайрхофер, Айву, Газибегович, Чуквуани, Китейшвили, Бевинг (Хирлендер, 90), Ялькуйе (Хорват, 65), Джатта (Ярдымджи, 65), Бирет (Горенц-Станкович, 76).

Жирона – Гассанига, Блинд (Данджума, 67), Крейчи, Хуанпе, Франсес (Солис, 73), Мигель Гутьеррес, Ромеу, Мартин (Асприлья, 52), Хиль, Цыганков (Абель Руис, 73), Миовски (Стуани, 67).

Предупреждения:

Газибегович (20), Хиль (64).

Астон Вилла Англия – Ювентус Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Астон Вилла – Мартинес, Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Кэш, Тилеманс, Камара (Баркли, 78), Макгинн, Роджерс, Бэйли (Филоджин-Байдейс, 86), Уоткинс (Дуран, 78).

Ювентус – Ди Грегорио, Камбьязо, Гатти, Калулу, Савона (Данило, 66), Тюрам (Фаджоли, 86), Локателли, Йылдыз (Мбангула, 82), Копмейнерс, Франсишку Консейсау, Веа.

Предупреждения:

Тилеманс (10), Бэйли (12), Пау Торрес (39), Калулу (45), Веа (77), Копмейнерс (90+3).

Монако – Бенфика Португалия 2:3 (1:0, 1:3)

Голы:

1:0 – 13 Бен-Сегир, 1:1 – 48 Павлидис, 2:1 – 67 Магасса, 2:2 – 84 Артур, 2:3 – 88 Амдуни.

Монако – Маецки, Кайо Энрике (Мависса Элеби, 57), Керер, Синго, Вандерсон, Закария (Иленикена, 90+1), Камара (Магасса, 57), Головин, Бен-Сегир (Салису, 63), Аклиуш, Эмболо (Балогун, 63).

Бенфика – Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Томаш Араужу, Ба, Кекчю, Флорентину (Амдуни, 65), Эурснес (Баррейро, 85), Актюркоглу, Ди Мария (Рольхейсер, 90+2), Павлидис (Артур, 65).

Предупреждения:

Флорентину (5), Альваро Фернандес (29), Закария (40), Синго (41), Керер (41), Актюркоглу (42), Мависса Элеби (79).

Удаление:

Синго (58).

Динамо Загреб Хорватия – Боруссия Д Германия 0:3 (0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – 41 Гиттенс, 0:2 – 56 Бенсебайни, 0:3 – 90 Гирасси.

Динамо Загреб – Загорац, Пьер-Габриэль, Ристовски, Торренте, Берно, Теофиль-Катрин, Стойкович (Пьяца, 62), Павич (Ходжа, 73), Рог, Батурина (Куленович, 62), Качавенда (Шпикич, 73).

Боруссия Д – Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Антон, Гросс, Брандт (Рюэрсон, 46), Нмеча, Забитцер (Рейна, 62), Гиттенс (Дюранвиль, 62), Байер (Гирасси, 62), Мален (Ян Коуто, 75).

Предупреждения:

Торренте (19), Бенсебайни (60), Батурина (60), Куленович (66).

Болонья Италия – Лилль Франция 1:2 (0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – 44 Мукау, 1:1 – 63 Лукуми, 1:2 – 66 Мукау.

Болонья – Скорупски, Ликояннис (Миранда, 68), Лукуми, Бекема, Пош (Хольм, 85), Фергюсон, Фройлер, Фаббиан (Кастро, 75), Ндойе (Илинг-Джуниор, 85), Даллинга, Орсолини (Одгор, 68).

Лилль – Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье (Манди, 73), Буадди, Андре, Сахрауи (Жегрова, 74), Мукау (Харальдссон, 86), Фернандес Пардо (Баккер, 86), Дэвид.

Предупреждения:

Алессандро (22), Ликояннис (33), Менье (54), Манди (80), Одгор (84), Жегрова (90+4), Кастро (90+6).

Селтик Шотландия – Брюгге Бельгия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – 26, автогол Картер-Викерс, 1:1 – 60 Маэда.

Селтик – Шмейхель, Тэйлор (Валье, 59), Трасти, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате, Макгрегор, Энгельс (Паулу Бернарду, 59), Маэда (Форрест, 76), Фурухаси (Ида, 76), Кюн (Ян Хен Чжун, 88).

Брюгге – Миньоле, де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Сейс, Яшари, Нвадике, Цолис (Нильсен, 90+2), Ванакен, Ольсен (Тальби, 77), Жуджла (Вермант, 77).

Предупреждения:

Ордоньес (48), Мехеле (76), Паулу Бернарду (84), Сейс (90+2).