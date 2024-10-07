ПСЖ снова делит очки после мидвика

Фото: OGC Nice, Х

Лига 1. 7-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – ПСЖ 1:1

Голы: Абди 39 – Мендеш 52

И "Ницца", и ПСЖ неудачно провели свой последний мидвик в еврокубках. "Орлята" в столице Италии были разгромлены "Лацио" (4:1), став собратом "Динамо". Парижане же без шансов отлетели от прагматичного "Арсенала" (2:0) в Лондоне.

После первого тура еврокубков и те, и другие сбавляли обороты, и соглашались на ничью. Парни Эса в прошлый раз были рады ничьей в "Лансе" (0:0) против бывших подопечных коуча. Команда Энрике после трудной игры с "Жироной" тогда вяло откатали в Реймсе (1:1) и тоже без особого сопротивления приняли ничью.

Так что сегодняшняя ничья вообще никого удивлять не должна. Парижане годами играют на низких передачах после ЛЧ, которая всегда является приоритетной. И частят с потерями очков после этого в Лиге 1, что никак не сказывается на внутренней доминации.

Игра была настолько же равной, насколько и сухой. ПСЖ традиционно для эпохи Луиса Энрике был безобидным в позиционной атаке. Классический портрет первых 25 минут – 72% владения и 0:3 по ударам в пользу соперника. Контроль ради контроля. Долго выжидали позиционных ошибок "Ниццы", которые Данте и компания допускали редко. А если и допускали, то стерильный стиль ПСЖ не способствовал рискованным передачам, и гости вовремя не прорывали плотные и дисциплинированные 5-4-1.

Вся угроза традиционно шла от связки Дембеле и Хакими. Которым как всегда не хватал десижн-мейкинга для создания реальной остроты. Потому картина что первого, что второго тайма: ПСЖ катает вокруг блока соперника, изредка заходит внутрь, а затем наносится удар из-под серьезного сопротивления, и выстрел блокируется. А "Ницца" в ответ периодически жалит в контратаках. Потенциально гораздо более опасных, но не доведенных до логичного конца.

При такой сценарии все, что осталось, это стандарты. А точнее корнеры. Перед и сразу после перерыва команды обменялись голами-близнецами. Абди после углового вторым темпом пробивал из-за пределов штрафной, и забил после рикошета от Мендеша. А затем уже Мендеш после корнера издали сравнял, уже после рикошета от Бомбито. Еще по шансу с корнеров имели соотечественники Маркиньос и Данте. Первый капитан ударил в штангу, второй – выше ворот. Равнее игры и не придумаешь. 1:1.

Ницца: Булка – Данте, Ндайшиме (Менди, 57), Бомбито – Абди, Ндомбеле (Росарио, 88), Будауи, Клосс – Бога (Мукоко, 77), Гессан (Буанани, 88) – Чо (Диоп, 77)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Фабиан Руис (Асенсио, 78), Жоау Невеш, Заир-Эмери (Витинья, 71) – Барколя, Коло-Муани (Ли Кан Ин, 46), Дембеле

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