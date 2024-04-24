Микел Артета: мы показали отличную игру, как коллективную, так и индивидуальную

Комментарий главного тренера Арсенала после матча с Челси (5:0)

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После матча «Арсенал» — «Челси», главный тренер «пушкарей» посетил пресс-конференцию и дал комментарий:

О сегодняшней игре:

Да, мы показали отличную игру, как коллективную, так и индивидуальную, я считаю, что мы были очень хороши против очень хорошей команды, которая находится в отличной форме, и они собирались задать нам много вопросов, и мы очень хорошо на них ответили. С самого начала игры, я думаю, мы были очень решительно настроены, играли с большой отвагой и делали все возможное. Да, мы очень довольны результатом, это большой день для наших болельщиков, поэтому мы очень довольны этим.

О том, как Райс, Одегаард и Парти сыграли вместе:

Да, у нас есть все игроки, кроме Тимбера, надеюсь, он очень скоро вернется к нам. Мы должны использовать игроков того качества, которое у нас есть. Мы считаем, что возвращение Томаса [Парти] было действительно хорошим, он выглядит так, будто он в ритме, он очень хорошо тренировался последние несколько дней, то, как они расставляют игроков, как они играют и как они атакуют, особенно, мы считаем, что это было правильное решение. Он вышел на поле и показал великолепную игру, и был очень важным для команды.

О том, какой толчок может дать команде большая победа:

Это очень важно для нас, для уверенности, для веры в то, что мы можем это сделать, что мы можем выходить на такие матчи против больших команд и можем выступать и побеждать так, как мы это делали сегодня, так что наслаждайтесь этим и возвращайтесь к работе завтра, потому что в воскресенье у нас большой матч, и нам нужно будет очень хорошо подготовиться, чтобы попытаться победить их».

О сочувствии к ситуации Почеттино в «Челси»:

Я сочувствую ему во всем мире, учитывая все, через что он прошел, все, что он делает, он это знает. Я тоже был по другую сторону, и ничего. Он делает отличную работу, если вы посмотрите на эту команду и проанализируете шесть-семь матчей, они заслуживают победы в каждом матче, они играют с большими командами и заслуживают того, чтобы победить их всех. Надеюсь, все изменится и будет так, как он того заслуживает».

О том, влияет ли это на то, насколько он наслаждается результатом:

Нет, я люблю побеждать, и он будет стараться делать то же самое. Когда речь идет о симпатии и о человеке, которого я люблю и которым восхищаюсь, я, конечно, хочу для него самого лучшего».

Напомним, что «Арсенал» ныне занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 77 очков. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 3 пункта, но у «горожан» матч в запасе.

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