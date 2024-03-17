«Мы выдержали шторм». Василевский и Кучеров забрали победу у соседей

«Тампа» Василевского и Кучерова победила «Флориду» в матче НХЛ

Андрей Василевский (№ 88) с Люком Гленденингом (№ 11) и Стивеном Стэмкосом. Фото USA Today Sports Российский вратарь «Тампы» стал одной из звезд принципиальной игры с «Флоридой», форвард «Лайтнинг» продолжает гонку за «Арт Росс Трофи».

Ночь НХЛ

В ночь с субботы на воскресенье в НХЛ снова было достаточно заметных событий, в том числе— с участием россиян.

Артемий Панарин набрал 5 (2+3) очков в гостевом матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» (7:4) и еще дважды не попал в пустые ворота. Форвард первым в истории клуба провел четыре сезона с 90+ очками (три подряд) и добрался до отметки в 500 передач в лиге (при 754 очках в 657 играх). Панарин все ближе к личному рекорду и первой в карьере «сотне» в регулярном чемпионате — 93 очка, 38 голов и 55 передач в 67 играх. Шансы Сидни Кросби, Евгения Малкина и компании не пропустить плей-офф во второй раз подряд тают с начала февраля.

«Вашингтон» продолжает цепляться за кубковую восьмерку, после двух поражений и одной победы в западном турне обыграл одного из лидеров лиги — «Ванкувер» (2:1). Иван Мирошниченко выдал классный пас на Тома Уилсона, Александр Овечкин забил при участии проводившего тысячный матч Ти Джея Оши. Это 19-й гол в сезоне и 841-й за карьеру Ови, до рекорда Уэйна Гретцки — 53 шайбы.

В матче «Торонто» и «Каролины» (5:4 Б) Илья Самсонов и Петр Кочетков отразили в игровое время по 36 бросков. «Харрикейнз» в гостях ушли с 0:3 и 2:4, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали по передаче при двух голах в конце третьего периода. Самсонов в серии буллитов остановил фирменную попытку Кузнецова с замедлением, но его команда все же проиграла.

Кирилл Капризов забил и сделал голевую передачу в гостевом матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом» (2:3 Б). Форвард продолжает тащить «Уайлд» к кубковой восьмерке с 76 (35+41) очками в 61 игре.

В число заметных матчей ночи вошло противостояние соседей по штату — «Флориды» и «Тампы». «Пантерз» после выхода на первое место в конференции и всей лиге немного притормозили, два дня назад были засушены «Каролиной» (0:4) и теперь не смогли спастись в принципиальной игре. «Лайтнинг» остаются в конкуренции с «Вашингтоном», «Айлендерс» и другими в гонке за «уайлд кард» на Востоке, выиграли в третий раз подряд после важных встреч с «Филадельфией» (7:0) и «Рейнджерс» (6:3).

Фото USA Today Sports

«Стоит отдать должное вратарю»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Голы: Стэмкос — 26 (Чернак), 0:20 — 0:1. Эйссимонт — 10 (Пол, Пербикс), 13:21 — 0:2. Раддиш — 5 (Дюклер, Стэмкос), 23:02 — 0:3. Стэмкос — 27 (бол., Хедман, Кучеров), 26:59 — 0:4. Ткачак — 22 (мен., Махура), 28:23 — 1:4. Райнхарт — 47 (бол., Беннетт, Ткачак), 31:55 — 2:4. Райнхарт — 48, 56:08 — 3:4. Кучеров — 40 (п.в., Хагель, Стэмкос), 58:28 — 3:5.

Вратари: Бобровский (56:22 — 58:28, 58:51 — 59:36) — Василевский.

Штраф: 29 — 28.

Броски: 50 (12+18+20) — 16 (11+3+2).

Наши: Куликов (4.46/0/0), Тарасенко (14.25/2/-3) — Кучеров (19.40/1/0).

17 марта. Санрайз. FLA Live Arena.

«Тампа» быстро повела и во втором периоде убежала от «Флориды» на дистанцию в четыре гола. Хозяева распечатали Андрея Василевского при счете 0:3 в очередной затяжной атаке, но взятие ворот было отменено после изучения повторов — Дмитрий Куликов нанес нелегальный удар локтем в голову Конору Шири перед броском Джоша Махуры, после чего на льду вспыхнула потасовка.

Четвертый гол «Лайтнинг» в формате «пять на три» организовали Никита Кучеров, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Капитан «Молний» оформил дубль, в 209-й раз отличился при реализации численного преимущества и сравнялся по голам в большинстве за один клуб с Горди Хоу (209 в «Детройте»). Выше в этом рейтинге только Люк Робитайл (210, «Лос-Анджелес»), Марио Лемье (236, «Питтсбург») и Александр Овечкин (307, «Вашингтон»).

«В этой игре нам нужны были два очка, и это действительно хорошая команда. Василевский был великолепен, мы воспользовались своими шансами. Нам нужны эти очки», — сказал Стэмкос.

В попытке спастись с 0:4 «Пантерз» перебросали соперника с перевесом 37-3. Мэттью Ткачак впервые в карьере забил в меньшинстве и не стал ни с кем делиться шайбой при выпаде «три в одного» после потери Кучерова и компании в зоне атаки. Сэм Райнхарт оформил дубль, отличился в большинстве и после падения Келвина де Хаана за воротами выехавшего Василевского.

«Мы определенно заиграли лучше, когда дошло до 0:4, но мы не должны допускать такого счета. Эй, это [вина] на нас. Мы упустили слишком много хороших моментов в начале [матча], и это не наша игра. Это не то, что приносит нам успех», — сказал Ткачак.

«Очень хорошая игра вратаря соперника. Мы хорошо выглядели, так что стоит отдать ему должное. И эта вторая половина [матча] — тот хоккей, в который мы хотим играть», — заметил Райнхарт.

«У нас есть четыре дня на отдых, который нам необходим, хотя это не оправдание. Мы нанесли 50 бросков. Нам нужно вернуть наше ментальное превосходство», — сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Василевский при трех пропущенных голах действовал в режиме настоящей стены и отражал по несколько убойных бросков соперника за одну атаку, в том числе в меньшинстве и после выхода у соперника дополнительного игрока вместо вратаря. В этот вечер у Андрея — 47 спасений против 11 у Сергея Бобровского.

«Я не смотрю на счетчик бросков, смотрю на число голов. В конце концов, мы поставили себя в выгодную позицию в первые 25-30 минут этой игры. Правильная команда вела игру. Мы сделали все правильно, чтобы оказаться в такой позиции, и мы сделали все, чтобы вернуть ее им. Если вы начнете давать подобной команде так много шансов при дополнительном игроке, это может стать проблемой», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Мы нахватали удалений и добавили нервов [при игре в меньшинстве], но Васи сделал несколько отличных спасений. Мы смогли выдержать шторм. Мы не собираемся извиняться за два набранных очка», — сказал Хедман.

Фото USA Today Sports

Гонка Кучерова

Василевский помог «Тампе» выстоять под давлением «Флориды», а Кучеров к передаче на Стэмкоса добавил свой гол в пустые ворота. Никита продлил результативную серию до 10 матчей, в них у него 20 очков (4 гола, 16 передач). Пять из них он набрал в предыдущей игре с «Рейнджерс».

В другом матче ночи между «Эдмонтоном» и «Колорадо» (2:3 ОТ) сошлись два других претендента на «Арт Росс» — Коннор Макдэвид и Нэйтан Маккиннон. Капитан «Ойлерз» остался без набранных очков, лидер «Эвеланш» ограничился передачей при голе Арттури Лехконена в овертайме (да, на этот раз победную шайбу провел не вернувшийся в игру Валерий Ничушкин).

Маккиннон после рывка на первое место в начале марта сохраняет лидерство в списке бомбардиров лиги — 116 (42+74) очков в 68 матчах. Кучеров стал чуть ближе к возвращению на вершину — 114 (40+74) в 66 играх, а Макдэвид остается на дистанции — 106 (25+81) в 63.

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