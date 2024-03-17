Леннокс Льюис детально разобрал нокаут в бою Джошуа – Нганну

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Легендарный боксер хевивейта Леннокс Льюис прокомментировал нокаут в бою между Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Я скажу вам, в чем разница. Разница в том, где у боксера находится подбородок. Вот почему тренеры всегда говорят: держи подбородок опущенным, подтяни подбородок. Потому что вы не хотите, чтобы вас били с поднятым подбородком. Когда вы опускаете подбородок , удары приходятся по другим местам, и вы можете их выдержать. Но когда вы смещаете подбородок вниз или даже когда неподвижны, получаете удар, когда человек бьет, напрыгивая – это боксерский IQ. Трудно защитить себя, особенно если вы не привыкли к таким ударам», – сказал Льюис.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал Нганну во втором раунде. Фьюри ранее победил Франсиса раздельным решением судей, побывав в нокдауне.

sport.ua