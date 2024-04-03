Не всё кончено? Погба подал апелляцию на решение о своей четырёхлетней дисквалификации

Француз продолжает бороться

Фото: twitter.com/juventusfc

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Сообщается, что защита Погба попробует оспорить решение суда о дисквалификации футболиста на четыре года года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, об отстранении француза от игры на четыре года стало известно 29 февраля. До этого, в октябре 2023-го года, в пробах Погба был обнаружен завышенный уровень тестостерона. Адвокаты 31-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако первоначальный приговор остался в силе.

Читайте такжеМое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО

www.ua-football.com