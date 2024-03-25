Олимпийская сборная Украины проиграла Японии

В рамках товарищеского матча олимпийская сборная Украины проиграла сверстникам из Япония. Наша команда пропустила две безответных гола.

Во втором тайме отметились Сато и Танака.

Япония U-23 – Украина U-23 — 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Япония U-23: Кокубо – Огата (Учино, 84), Баба, Сузуки, Секине – Мацуки (Уэнака, 80), Фуджита, Араки (Танака, 67) – Сато (Коми, 80), Сомено (Хосоя, 46), Ямада (Хиракава, 46).

Украина U-23: Фесюн (Ермаков, 60) – Мартынюк, Дидык (Дячук, 60), Боль (Фарина, 46), Сыч (Маценко, 71) – Шостак (Кулиев, 46), Желизко, Сигеев – Шулянский (Кащук, 60), Кухаревич (Кулаковский, 71), Назаренко (Федор, 71).