«Вашингтон» обыграл «Виннипег» благодаря дублю Овечкина

Александр Овечкин радуется голу в ворота «Виннипега». Фото USA Today Sports Александр Великий забросил восемь шайб в последних пяти играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Карлсон — 7 (бол., Пачиоретти, Оши), 41:21 — 1:0. Овечкин — 25 (Макмайкл), 43:36 — 2:0. Овечкин — 26 (Строум, Оши), 52:00 — 3:0.

Вратари: Линдгрен — Хеллибак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (8+3+8) — 27 (9+11+7).

Наши: Алексеев (13.26/0/0), Мирошниченко (10.47/3/0), Овечкин (21.37/5/+2) — Наместников (17.01/1/0).

24 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Вашингтон» одержал пятую победу в последних шести матчах и забрался в кубковую восьмерку на «Востоке», опередив «Детройт» на одно очко (79 против 78) при одной игре в запасе. Во вторник конкуренты встретятся между собой, и легко представить, что это будет за боевик. Нынешний успех ценен вдвойне, если не больше. Два дня назад «Кэпиталз» в сумасшедшей перестрелке с «Каролиной» помогло везение (7:6 Б). В воскресенье столичная команда уверенно разобралась с одним из лидеров Западной конференции.

«Виннипег» был предельно мотивирован, поскольку накануне сполна получил в гостевом матче против «Айлендерс» (3:6). Тогда как «Вашингтон» сыграл неброско, но очень умно. Поразительно, как главный тренер Спенсер Карбери, работающий в НХЛ лишь первый сезон, выжимает максимум из скромных ресурсов. Хозяева, несмотря на эмоциональную церемонию перед стартовым вбрасыванием, которая была посвящена тысячному матчу нападающего Ти-Джея Оши в НХЛ, играли максимально организованно и терпеливо.

Потеря из-за травмы форварда Сонни Милано также не выбила его партнеров из равновесия. В паре моментов команду здорово выручил вратарь Чарли Линдгрен, а с третьего периода в дело включилась тяжелая артиллерия.

Сначала мощным щелчком Джон Карлсон реализовал большинство. Потом на площадке царствовал Александр Овечкин. Он сделал третий дубль в последних пяти играх, забросив в этом отрезке восемь шайб! Такой результат сделал бы ему честь и в 25 лет, что уж говорить про нынешние 38.

Счетчик погони за рекордом Уэйна Гретцки вырос до цифры 848 — до великого канадца осталось 46 голов. Решение этой задачи выглядит как обычное дело отдаленного будущего. Прямо сейчас Овечкин занят воплощением в жизнь другого чуда. Именно так будет восприниматься выход «Вашингтона» в плей-офф.

График оставшихся игр у «Кэпиталз» максимально сложен. Из 12 встреч лишь в двух уровень соперников можно оценить как скромный — это «Баффало» и «Оттава». Остальные матчи относятся к серьезной категории сложности. Но две победы в очных над главным конкурентом в лице «Детройта» могут максимально приблизить мечту к реальности.

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