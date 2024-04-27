Пресс-конференция главного тренера мадридского реала после матча с Реалом Сосьедад

Комментарии Анчелотти

Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia

После матча "Реал Сосьедад" — "Реал Мадрид", главный тренер "сливочных" посетил пресс-конференцию и дал комментарий. Что сказал Анчелотти:

"Все думали, что мы приехали сюда, чтобы просто прогуляться, и единственные, кто так не думал, были игроки. Я очень горжусь ими, потому что они показали отношение, желание и стремление продолжать побеждать и продолжать хорошую форму команды. Я должен поблагодарить их, потому что в этом смысле они были впечатляющими".

Похвала для Арды Гюлер

"Все сегодня работали очень хорошо. У них был хороший настрой, самоотдача и они боролись. Арда забил гол, и он будет очень важным игроком для нас в будущем. Нет сомнений, что он останется у нас в следующем году. Он обладает необычайными качествами и большим даром, которым является его талант. Он очень хорошо тренируется, но он очень молод, и постепенно он займет свое место в этой команде. Он забил больше голов, чем сыграл минут".

Модрич

"Он играл так же, как и в последних нескольких играх: он очень хорош физически и очень хорошо обращался с мячом во втором тайме, помогая преодолеть давление "Реал Сосьедада". Он в отличной форме и, очевидно, сможет сыграть во вторник".

Команда против "Баварии

"Мне еще надо подумать над составом на вторник. Милитан вернулся, он сыграл очень хорошо, и это была его первая игра в старте после возвращения. Это варианты, и я оценю их все в ближайшие несколько дней. Милитао постепенно возвращается к своей лучшей форме, и теперь у него есть время для совершенствования. Мы очень счастливы в этом отношении".

Куртуа?

"У него есть шанс против "Баварии" в одном из двух матчей. Посмотрим, сможет ли.

Напомним, что Тибо Куртуа в нынешнем сезоне еще не играл. В предсезонной подготовке он получил травму крестообразной связки и пропускает почти весь сезон.

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