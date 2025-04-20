Примера. Реал – Атлетик 1:0. Выстраданная победа на последних секундах

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Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль и Менди. По сравнению с матчем против "Арсенала" Анчелотти решил сменить фланги обороны. Там вышли номинальные полузащитники Камавинга и Вальверде. Из-за дисквалификации не играл Мбаппе, поэтому Анчелотти решил сыграть ромбом без ярко выраженного центрального нападающего. "Атлетик" потерял Нико Уильямса, который получил травму в предыдущем матче.

С первых секунд "Реал" взял мяч под свой контроль и больше атаковал. Но атаки особой опасности не несли. Винисиус простреливал в штрафную, но защитники вынесли мяч на угловой. Вальверде пытался выполнить подачу с фланга, но круглый свалился с ноги уругвайца.

Наиболее активным игроком на старте матча был Винисиус Жуниор, взявший на себя функции лидера атаки при отсутствии Мбаппе. Бразилец совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной кожаный пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

"Атлетик" тоже пытался по возможности атаковать . Горка Гурусета мощно пробил издалека, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

Родриго выполнил передачу с границы штрафной, но один из защитников в последний момент успел ее перехватить.

Через несколько минут Гурусета на дальней стойке запирал подачу с правого фланга, но удар слета не получился.

Первый тайм получился довольно медленным, почти без голевых моментов. Чувствуется, что команды устали после еврокубковых матчей.

На второй тайм подопечные Анчелотти получились гораздо более заряженными. Были заметны последствия разговора тренера с игроками в перерыве. Хорошие моменты открыть счет уже на старте второй сорокапятиминутки потеряли Родриго и Камавинга. После прострела Винисиуса Родриго обводным ударом послал круглых выше ворот.

Симон потянул из-под перекладины удар головой от Беллингема после подачи с левого фланга от Винисиуса. Подача углового с правого фланга на Беллингема в центре штрафной завершилась ударом головой мимо дальней стойки.

"Королевский клуб" продолжал атаковать, но безрезультатно. Вальверде из-под защитника пробил на правом фланге штрафной мимо ворот. Беллингем замкнул отскок от прострела Винисиуса с левого фланга в центре штрафной, но попал в защитника.

Со стороны "Атлетика" во втором тайме фактически отсутствовала какая-либо контригра. Полная доминация хозяев поля, которую не удавалось воплощать в голы.

На 80-й минуте подопечные Анчелотти забили. Прострел с правого фланга Эндрика рикошетом от Паредеса полетел на дальнюю до Винисиуса, где тот сместился в центр, и пробил в дальний угол. Радость мадридцев была преждевременной, ведь перед этим Эндрик залез в офсайд, поэтому гол был отменен.

"Реал" не сдавался и продолжал давить. Беллингем запирал подачу с фланга, но пробил повыше. Дальний удар Вальверде с правого фланга в левый угол парировал Симон.

В добавленное арбитром время мадридцы достигли своего. После прострела от Лукаса Васкеса мяч улетел в Вальверде и Федерико слета пробил в одно касание в левую девятку. 1:0. Фантастический гол!

"Реал" все же заслужил победу по итогам второго тайма, когда обладал безоговорочным преимуществом. Отставание от "Барселоны" снова сократилось до 4-х очков и чемпионская интрига еще жива. "Атлетик" остался на 4-й позиции и вряд ли переместится куда-то до окончания сезона.

32-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" – "Атлетик" 1:0

Гол: Вальверде, 90+3

"Реал": Куртуа – Камавинга, Рюдигер, Асенсио (Васкес, 84), Вальверде – Чуамэни Модрич (Гюллер, 78), Себальос (Эндрик, 58), Беллингем – Винисиус, Родриго (Диас, 79).

"Атлетик": Симон – Горосабель, Паредес, Нуньес, Бойро (Вивиан, 87) – Прадос, Весга – Джало (И. Уильямс, 62), Гомес (Лекуэ, 72), Беренгер (Сансет, 62) – Гурусета (Саннади, 62).

Предупреждения: Асенсио, 75 – Нуньес, 63, Прадос Диас, 86

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