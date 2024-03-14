Тедеско остается в сборной Бельгии до 2026 года

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско продлил контракт.
Об этом сообщает Бельгийская футбольная ассоциация.
Соглашение рассчитано до 2026 года. Предыдущая действовала до конца Евро-2024. Тедеско стал главным тренером команды в феврале 2024 года. Он вывел команду в финальный турнир чемпионата Европы.
В случае выхода на Евро сборная Украины сыграет с Бельгией в одной группе. Также в группе Е будут играть Румыния и Словакия.
38-летний специалист, имеющий гражданство Германии и Италии, ранее тренировал Лейпциг, Спартак, Шальке, Эрцгебирге Ауэ, юношеские команды Гоффенгайма и Штутгарта.
< Накануне Тедеско определился с составом команды на мартовские товарищеские матчи.