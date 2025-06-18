Валенсия отклонила предложение итальянского гранда по своему полузащитнику

Как сообщает Mundo Deportivo, испанская "Валенсия" отклонила предложение "Милана" по хавбеку Хави Герра.

22-летний игрок стал одним из самых востребованных молодых полузащитников этим летом. По данным издания, "россонери" предложили за него 16 миллионов евро плюс еще 4 миллиона в виде бонусов.

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Однако "Валенсия" отклонила это предложение без колебаний – в клубе убеждены, что могут выручить больше. Ожидается, что переговоры между сторонами будут продолжаться в ближайшие недели.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Герра провел 38 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.

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