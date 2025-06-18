Валенсия отклонила предложение итальянского гранда по своему полузащитнику

Как сообщает Mundo Deportivo, испанская "Валенсия" отклонила предложение "Милана" по хавбеку Хави Герра.
22-летний игрок стал одним из самых востребованных молодых полузащитников этим летом. По данным издания, "россонери" предложили за него 16 миллионов евро плюс еще 4 миллиона в виде бонусов.
Однако "Валенсия" отклонила это предложение без колебаний – в клубе убеждены, что могут выручить больше. Ожидается, что переговоры между сторонами будут продолжаться в ближайшие недели.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Герра провел 38 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.